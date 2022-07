Comunicato Stampa: PIAZZA COPERNICO SI CONFERMA ECCELLENZA DELL’E-LEARNING ITALIANO

Due prestigiosi riconoscimenti nell’ultima settimana per Piazza Copernico , azienda di Digital Learning. Il primo ricevuto a Berlino dalla” Società scientifica per la Pedagogia, l'Informazione e i Media” per il business game “ Big ” dedicato al mondo assicurativo, il secondo per la Web Serie sullo Smartworking, prodotto formativo realizzato per Sorgenia, che è valso il 1° premio dell’Associazione Italiana Formatori nell’area della Comunicazione nell'ambito della VII Edizione del Premio Eccellenza Formazione .

PREMIO COMENIUS

Piazza Copernico, con Artèmat, si è aggiudicata nel dettaglio il premio Comenius-EduMedia-Siegel per lo sviluppo congiunto del business game BIG , nella categoria “ Spielbasierte digitale Bildungsmedien ” (Giochi digitali formativi). La premiazione si è tenuta a Berlino e il riconoscimento è stato assegnato da una giuria internazionale indipendente che ha lo scopo di promuovere soluzioni formative particolarmente moderne e originali. Il Comenius – Edumedia – Award, kermesse tra le più importanti al mondo nel campo dei Digital Educational Media, viene organizzato ogni anno dalla GPI (Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien – Società scientifica per la Pedagogia, l'Informazione e i Media) con lo scopo di segnalare prodotti e progetti multimediali che vengono giudicati eccellenti, sia dal punto di vista dei contenuti sia da quello del metodo di sviluppo.

“Ricevere l’onorificenza Comenius-EduMedia-Siegel, che ha premiato il progetto congiunto di Gamification sviluppato nel settore assicurativo, certifica anche a livello internazionale la qualità metodologica, didattica e interattiva di BIG” dichiara Laura Ducci di Piazza Copernico.

BIG, IL BUSINESS GAME DEDICATO AGLI AGENTI ASSICURATIVI

Business game in ambito assicurativo per promuovere le capacità imprenditoriali e la visione strategica dell’agente assicurativo, attraverso un percorso esperienziale per consolidare le competenze tecniche in ambito vendita, promozione, marketing e pianificazione e controllo degli economics di agenzia. Il gioco è stato sviluppato su piattaforma Business Game Studio di Artémat, e la simulazione si reitera per 3 round di gioco. Il gioco riproduce lo scenario competitivo delle agenzie assicurative, in cui 4 team partecipanti competono tra loro commercializzando prodotti assicurativi Vita e Danni. Il team vincitore sarà l’agenza che raggiungerà il miglior punteggio in termini di Performance, Fatturato, Customer Satisfaction. L’esperienza si conclude con un’analisi finale sistemica e approfondita del comportamento di gioco di ciascun team.

PREMIO ECCELLENZA DELLA FORMAZIONE AIF

A pochi giorni dal prestigioso riconoscimento internazionale, Piazza Copernico , in occasione della VII Edizione del Premio Eccellenza Formazione promosso dall’Associazione Italiana Formatori , nella prestigiosa cornice del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, ha ottenuto il primo premio nella categoria Comunicazione per il progetto “Smart working. La web serie”.

IL PROGETTO: “SMARTWORKING, LA WEB SERIE” PER IL PERSONALE SORGENIA”

L’idea di “Smartworking – La Webserie” è nata, durante la pandemia da Covid 19, dall’esigenza di supportare tutto il personale Sorgenia Spa nelle nuove modalità lavorative in smartworking. Dall’esigenza di Sorgenia di comunicare ai propri dipendenti “Noi ci siamo”, è nata l’idea della web serie. Un’iniziativa di formazione e informazione , ma anche un'operazione di people caring : lavorare a distanza non deve intaccare il senso di appartenenza all’azienda. Il progetto ha avuto una durata di sei mesi (maggio - ottobre 2021), e ha coinvolto tutto il personale Sorgenia, che ha partecipato anche nel ruolo di attore, contribuendo a potenziare l’engagement.

La webserie è stata costruita sulle storie di un ristretto numero di personaggi, in un ambiente familiare e ordinario, un condominio rivoluzionato dalle nuove ruotine generate dallo smartworking. Protagoniste quattro famiglie, scelte con attenzione ai valori di Diversity e Inclusion . In nove episodi si è strizzato l’occhio a situazioni tipiche di vita lavorativa in smartworking, toccandone sia le criticità sia gli aspetti di valore.

In scena sono andate situazioni assurde, comiche, ma decisamente verosimili; non sono mancati anche piccoli “omaggi” alle serie tv del momento.

Un’infografica alla fine di ogni episodio proponeva istruzioni per lavorare meglio, in ottica di salvaguardia del benessere delle persone, del work-life balance e della produttività. Il linguaggio utilizzato è volutamente stato “ tipicamente Sorgenia ”, perché ogni dipendente potesse ritrovarsi nella routine lavorativa.

“Smart Working – La web serie è stata per noi una nuova esperienza di apprendimento: grazie alla nostra collaborazione con il team di Piazza Copernico, per la prima volta abbiamo utilizzato l’ironia per trasferire contenuti di valore e lo abbiamo fatto in piena pandemia, quando il contesto intorno a noi era tutto fuor che ‘giocoso’ – spiega Silvia Guidi (Diversity, Inclusion & People Care, Direzione Innovazione & Sviluppo di Sorgenia SpA) - Da qui la decisione di veicolare le istruzioni per vivere al meglio la nostra nuova ‘vita connessa’ con una modalità leggera e divertente che fosse in linea con i nostri valori, tra cui spicca il principio ‘DIVERTITI’ che si traduce così: in Sorgenia affrontiamo con entusiasmo e passione le sfide che ci si presentano, collaborando tra di noi e incoraggiando l’autorealizzazione di tutti. Inoltre, abbiamo coinvolto direttamente i nostri colleghi attraverso un ‘contest’ che ha consentito loro di giocare un ruolo da protagonista o co-protagonista in alcuni episodi della web serie, accanto agli attori di Piazza Copernico: un altro aspetto che ha generato engagement e che ha contribuito a rendere questo progetto formativo ancora più interessante e stimolante per noi di Sorgenia”.

