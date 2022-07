Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto aperto con un minuto di silenzio per le vittime della Marmolada

(ARV) Venezia 5 lug. 2022 - La seduta odierna del Consiglio regionale del Veneto a palazzo Ferro Fini a Venezia si è aperta con un minuto di silenzio per commemorare la vittime della tragedia della Marmolada. “Partecipiamo al dolore di tante famiglie – ha detto Roberto Ciambetti presidente del Consiglio regionale – e porgiamo il cordoglio dell’assemblea legislativa regionale a parenti e amici di quanti hanno perduto la vita in quella che doveva essere una giornata luminosa che la tragedia ha trasformato nel buio dello strazio. Il ghiacciaio della Marmolada è sceso inesorabile come la sabbia di una clessidra che ci dice che non c’è più tempo e che dobbiamo dare risposta coerente e coraggiosa a inquietanti interrogativi per trasformare la sofferenza di oggi in speranza”

