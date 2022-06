Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti: “Cordoglio per la morte di Leonardo del Vecchio"

(Arv) Venezia 27 giu. 2022 - “Il modo migliore per commemorare Leonardo Del Vecchio è riflettere sulla sua lezione di uomo e imprenditore e in specialmodo oggi far nostro il suo appello per cambiare il nostro Paese, cogliere lo spirito dei tempi e affrontare la rivoluzione tecnologica e così, usando le sue parole, scardinare tutti i vincoli del passato, quei vincoli che impediscono all’Italia di esprimere al meglio le sue possibilità” Cosi Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, commenta “porgendo le mie personali condoglianze alla famiglia Del Vecchio, la scomparsa di un uomo che non solo ha fatto la storia del Veneto e dell’Italia, ma ha segnato una svolta nel concetto di gestione di impresa, innovando e rivoluzionando con coraggio e lungimiranza, come ha dimostrato anche recentemente, perché l’impresa moderna non riposa sugli allori ed è sempre più un motore non solo economico, finanziario ma anche sociale. Con lui esce di scena il più grande imprenditore italiano di questi anni e tra i più grandi in Europa: alla sua famiglia, ai suoi collaboratori, a quanti lo hanno stimato, il cordoglio del Consiglio regionale del Veneto”.

