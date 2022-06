Comunicato Stampa: Salute e benessere, ecco la giornata della “spremuta solidale”

Partirà da Napoli, con l’obiettivo di estendersi almeno in tutta Italia, la campagna di sensibilizzazione “Animiamo il benessere, la salute e la solidarietà”, che intende esortare le realtà internazionali e l’opinione pubblica a promuovere azioni finalizzate a proteggere la salute, l’ambiente e dare priorità e valore a proposte basate sul consumo di prodotti naturali. Organizzata dall’associazione Tramandare odv Napoli, la campagna vuole lanciare in particolare la Giornata della spremuta d’arancia solidale e sospesa. La presentazione si terrà il 28 giugno alle 17 in piazza Nanni Loy, dinanzi all’Accademia delle Belle Arti di Napoli. “In una logica di rete e di solidarietà sociale, vogliamo valorizzare e divulgare l’adozione di stili di vita salutari, tra cui quello emozionale, culturale, del benessere e della responsabilità sociale, consentendo ai cittadini di acquisire la corretta consapevolezza”, spiega la presidente Paola Attanasio Nella giornata della spremuta solidale, che verrà riproposta periodicamente, si chiede la collaborazione degli esercizi autorizzati alla somministrazione di aderire all’iniziativa, applicando nei locali un prezzo simbolico e accessibile a tutti per la spremuta d’arancia. La locandina della Campagna “Animiamo” può essere richiesta all’indirizzo E-mail: tramandare.odv@gmail.com – Tel. 347.4371865 - 3791673913 L’iniziativa, in collaborazione con le realtà sociali che aderiranno, verrà proposta presso gli istituti scolastici, le sedi associative e i centri sociali che si uniranno.

“Sostenere la salute è il compito più nobile, più elevato al quale l’uomo possa essere chiamato”, spiegano i componenti di Tramandare

