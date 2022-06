Comunicato Stampa: CRV - Approvato il rendiconto per l’esercizio finanziario 2021 del Consiglio Veneto

(Arv) Venezia 14 giu. 2022 - L’assemblea di palazzo Ferro Fini, nel corso della seduta odierna, ha dato il via libera, all’unanimità, alla Proposta di deliberazione amministrativa n. 42, ovvero al rendiconto della gestione del Consiglio regionale del Veneto per l’esercizio finanziario 2021. Di seguito, in forza dell’approvazione del rendiconto 2021 e delle variazioni del bilancio di previsione 2022-23-24, l’aula ha approvato all’unanimità anche la Pda n. 43, di applicazione della parte disponibile del risultato di amministrazione.

In sede di illustrazione del provvedimento, il Consigliere segretario dell’Assemblea legislativa ha ricordato una serie di dati, tra i quali la consistenza dell’avanzo di amministrazione, accertato in chiusura di esercizio finanziario 2021 in 22,1 milioni di euro, di cui oltre 12,1 milioni di euro rappresentano la parte accantonata, 628mila quella vincolata, e 9,38 milioni di euro quella libera, da restituire alla Giunta regionale.

Nel corso del dibattito, che ha coinvolto anche gli assessori regionali al bilancio e al sociale, l’Aula ha espresso l’auspicio affinché un’aliquota della parte libera sia destinata a rimpinguare il fondo che finanzia le leggi di iniziativa consiliare, e ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegna la Giunta a destinare una parte della medesima quota al potenziamento dei servizi socio-sanitari.

