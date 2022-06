Comunicato Stampa: CRV - Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne

(Arv) Venezia 9 giu. 2022 - Nel corso della seduta odierna, la Quinta commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto ha esaminato e approvato all’unanimità la Rendicontazione n. 93, ovvero la Relazione sull’attività svolta nel 2021 in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. A questo proposito, la Commissione, in apertura dei lavori, ha osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime dei recenti fatti avvenuti nel vicentino.

I Commissari, inoltre, hanno dato il proprio via libera, a maggioranza e senza voti contrari, al parere sul Progetto di legge n. 139, d’iniziativa dell’esecutivo, ‘Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2021’, che torna così presso la Prima commissione, ove la proposta in questione, nel corso delle sedute precedenti, era già stata incardinata e illustrata.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO