Comunicato Stampa: Conoscere Libri, il successo della collana che supporta professionisti e imprese

“La collana Conoscere è un farmaco. Un genere preciso e molto particolare di farmaco: un antidoto. Va assunto senza alcuna preoccupazione di effetti indesiderati perché è l’antidoto a un veleno potente e diffuso: l’ignoranza”. Con queste parole Michele Mirabella introduce i libri della collana Conoscere , uno degli esperimenti di divulgazione del sapere più riuscito degli ultimi anni, che ha il merito di presentare ai lettori alcuni dei migliori professionisti italiani. La Collana indaga i diversi rami della conoscenza - dalla medicina all’economia, passando per l’architettura, la giurisprudenza, l’ingegneria - ponendo al centro della scena la figura del professionista, che oltre a dispensare consigli sulla sua materia di riferimento racconta il suo percorso anche dal punto di vista umano. Del resto, ogni buon professionista sa ispirare fiducia nei suoi interlocutori - che siano pazienti, clienti o lettori - e un libro può rivelarsi lo strumento migliore per trasmetterla. Essere accreditato come figura di riferimento nella propria area di competenza, inoltre, è un aspetto che giova alla carriera di qualsiasi professionista e questo rappresenta un ulteriore punto di forza del progetto. Sempre più esperti, infatti, ambiscono a essere inseriti nella Collana.

Il lavoro di Conoscere , però, non è rivolto unicamente a professionisti. Con l’avvento del Gruppo Albatros , che ha dato un’ulteriore spinta - anche internazionale - al progetto, è nata la sezione Impresa , rivolta alle migliori aziende italiane. Imprenditori e manager raccontano in prima persona, coadiuvati da editor professionisti, i loro successi. Il libro diventa così uno strumento potentissimo per il proprio business, un investimento dal sicuro rientro, che dura nel tempo. È il libro la nuova frontiera della comunicazione aziendale.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di NEW LIFE BOOK