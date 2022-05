Comunicato Stampa: CRV - Il Consiglio veneto approva la nomina del rappresentante della Regione del Ciset

CRV - Il Consiglio veneto approva la nomina del rappresentante della Regione in seno al consiglio di amministrazione del Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica (C.I.S.E.T.)

(Arv) Venezia 17 mag. 2022 - Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha dato il proprio via libera, a larga maggioranza, senza voti contrari, alla nomina, su indicazione della Giunta, della dr.ssa Adriana Miotto quale rappresentante della Regione in seno al consiglio di amministrazione del CISET, il Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica, di cui alla Proposta di deliberazione amministrativa n. 41, già approvata dalla Prima commissione permanente dell’assemblea legislativa.

Si tratta di una nomina che trae origine dalla L. reg. n. 37/1991, in forza della quale la Regione del Veneto aderisce al CISET, Centro costituito tra l’Università degli studi di Venezia di Ca’ Foscari e il ­Touring Club Italiano, al fine di promuovere e incrementare le attività di studio, ricerca, informazione e formazione su temi e problemi legati al turismo; l'adesione comporta la nomina di un proprio rappresentante in seno al Cda: durata in carica cinque anni, a titolo gratuito.

