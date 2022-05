Comunicato Stampa: Sole365 porta la Mostra sulle ricette della tradizione al Centro Commerciale Neapolis

Da venerdì 13 fino a domenica 29 maggio 2022 arriva al Centro Commerciale Neapolis la Mostra Le ricette della tradizione. La Dieta Mediterranea in tavola promossa da Sole365.

Dopo il grande successo ottenuto a luglio al Museo Vivente della Dieta Mediterranea di Pioppi e poi presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli a dicembre 2021 con la presentazione del libro ed esposizione, l’iniziativa continua a suscitare grande interesse tra grandi e piccini e replica il suo appuntamento per oltre due settimane al Centro Commerciale Neapolis in via Argine, 380 (NA), ingresso di Porta del Carmine , confermando ancora una volta l’impegno del Centro e di Nhood nel generare opportunità di socializzazione e benessere per tutte le persone.

Le piccole opere d’arte prodotte dai bambini de La Casa dei Cristallini , il centro socio-educativo del Rione Sanità di Napoli con cui il brand campano di supermercati ha avuto il piacere di collaborare, e le preziose didascalie nutrizionali redatte dai docenti del CdL in Scienze Gastronomiche Mediterranee del Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli Federico II , saranno presto visitabili nella cornice nuova ma ugualmente piacevole di un luogo pensato apposta per l’occasione.

Per inaugurare la mostra l’appuntamento è per il giorno 13 maggio alle ore 18.30 , per un pomeriggio all’insegna del gusto, del sapore e del divertimento: una degustazione Mediterranea con saporiti prodotti locali, che ben raccontano la nostra storia alimentare e un appuntamento costruito appositamente per i più piccoli. Un divertentissimo laboratorio creativo basato sulla scoperta delle materie prime e sull’illustrazione delle ricette più classiche della tradizione campana, con la guida della pittrice Mary Cinque.

Le sorprese non finiscono qui. Per celebrare l’occasione, i nostri chef Gianluca Lenti e Luigi Paparone realizzeranno appositamente per la cucina di Sole365 una delle ricette della tradizione raccontate dai collaboratori di Sole365 nel testo: pasta e fagioli.

Un evento di grande allegria e condivisione, che si pone all’interno di un progetto più ampio volto a valorizzare la Dieta Mediterranea come filo conduttore che collega la genuinità dei prodotti territoriali ad una sana alimentazione e a uno stile di vita ricco di benefici , a partire da abitudini che possono essere condivise già durante l’infanzia e accompagnare la nostra esperienza quotidiana in modo salutare e sostenibile.

Luogo : Centro Commerciale Neapolis (NA)

Programma :

Ore 18.30. Laboratorio didattico per l’infanzia.

Ore 19.00. Mostra e degustazione di prodotti tipici.

