Comunicato Stampa: CRV – Consiglio veneto avvia discussione legge di riordino ordinamentale in sanità

CRV - Consiglio veneto avvia discussione legge di riordino ordinamentale in sanità

(Arv) Venezia 3 mag. 2022 – Con gli interventi della presidente e della vicepresidente della commissione Sanità e dell’assessore regionale alla sanità il Consiglio regionale del Veneto ha avviato la discussione la legge di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di politiche sanitarie e sociali. Sul provvedimento, che interviene nella legislazione vigente con 13 norme di di semplificazione, adeguamento e manutenzione (non di natura economica), è stato presentato un pacchetto di venti emendamenti, tra cui alcuni aggiuntivi a firma della Giunta in risposta alla carenza di organico dell’assistenza sanitaria primaria (medici di base) e dei servizi di medicina di urgenza ed emergenza (pronto soccorso). Ed è su questa parte della manovra emendativa, e in particolare sulle nuove norme di reclutamento proposte, che si sono concentrate le critiche dei rappresentanti delle minoranze: a più voci capigruppo e consiglieri di opposizione hanno denunciato l’esautoramento del ruolo dell’assemblea legislativa e prospettato la richiesta di rinvio in commissione del provvedimento.

I lavori, sospesi per consentire un confronto informale in commissione, riprenderanno nel pomeriggio, dopo le 14.30.

