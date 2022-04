Comunicato Stampa: Antitrust: Nesci (Udicon), "Sanzione a Caronte & Tourist effetto mancata concorrenza"

Roma, 12/04/2022 - “È inconcepibile che oltre 10 milioni di persone all’anno siano costrette a viaggiare attraverso lo Stretto di Messina usufruendo di un unico servizio che la maggior parte degli utenti considera scarso - così in una nota il Presidente nazionale U.Di.Con. Denis Nesci, che commenta i provvedimenti dell’Autorità contro la compagnia siciliana.

“La condizione di monopolio del servizio nave Caronte & Tourist ha toccato il fondo e deve finire. Non è possibile che una regione sia ostaggio di una compagnia che decide i prezzi, i tempi e le modalità di trasporto senza preoccuparsi di offrire un servizio efficiente. Bene ha fatto l’Antitrust a sanzionare la compagnia per aver sfruttato il suo potere di mercato applicando prezzi ingiustificatamente gravosi per i consumatori - continua Nesci.

“Basta fare un giro sulla rete per registrare il disagio di migliaia di cittadini: parliamo di viaggi e file interminabili, flotte datate, passeggeri accampati, servizi di ristorazione inadeguati, personale scortese e rimborsi negati per mesi. Tutto a vantaggio del monopolio di cui gode la compagnia, ma a danno di migliaia di consumatori. Come Associazione che tutela i consumatori, chiediamo subito provvedimenti per facilitare la concorrenza e agevolare la vita dei cittadini che ogni giorno hanno necessità di attraversare lo Stretto", conclude il Presidente dell’Unione per la Difesa dei Consumatori.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di UDICON