Comunicato Stampa: CRV - Terza Commissione: illustrato il Pdl su promozione delle comunità energetiche

(Arv) Venezia 23 mar. 2022 - La Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), ha illustrato il nuovo testo modificato del Pdl n. 82 “ Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale”, che fa sintesi di tre progetti di legge, uno di iniziativa della Giunta regionale e due di iniziativa consiliare.

L’Assessore allo Sviluppo Economico – Energia – Legge speciale per Venezia, Roberto Marcato, presente all’incontro “esprime soddisfazione per il lavoro congiunto della Giunta regionale e dei consiglieri regionali. Un disegno di legge fortemente voluto, considerato il periodo storico dove parlare di energia significa parlare di emergenza”. Le parole chiavi del Progetto di legge sono: massima attenzione all’ambiente e autoproduzione di energia. La Regione del Veneto, sarà deputata a promuovere e sostenere le comunità energetiche e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale; sarà attiva nel promuovere protocolli d’intesa per l’energia; sarà istituito un registro regionale delle comunità energetiche; è prevista, inoltre, l’istituzione di un tavolo tecnico permanente e una spesa iniziale di investimento pari a 500mila euro.

La Commissione ha licenziato a maggioranza il Pdl statale n. 16, primo firmatario consigliere Enrico Corsi (Lega-LV), “Disposizioni per la esenzione dall’imposta sui redditi delle società (IRES) degli esercizi commerciali ubicati nei comuni periferici con popolazione residente inferiore a 500 abitanti. Il progetto di legge da inviare al Parlamento nazionale, prevede l’esenzione dall’imposta sui redditi delle società degli esercizi commerciali ubicati nei comuni periferici con popolazione residente inferiore a 500 abitanti.

