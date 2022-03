Comunicato Stampa: CRV - Via libera al Parere alla Giunta regionale sulle misure di sostegno al settore vitivinicolo

Terza commissione - Via libera al Parere alla Giunta regionale sulle misure di sostegno al settore vitivinicolo

(Arv) Venezia 16 mar. 2022 - La Terza commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), Vicepresidente Cristina Guarda (Europa Verde), nel corso della seduta odierna, alla quale ha partecipato anche l’Assessore regionale Federico Caner, ha approvato all’unanimità il Parere alla Giunta regionale n. 143 “Modifica della ripartizione tra le misure del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo della dotazione finanziaria 2022/23 (fondi 2023) assegnata alla Regione del Veneto e contestuale apertura del bando per la misura ‘Ristrutturazione e riconversione dei vigneti’ annualità 2022/23 di cui all'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013”. In sintesi, il provvedimento definisce in via generale una rimodulazione dello stanziamento regionale complessivo di 38.475.725,00 di euro tra le diverse misure del PNS, e in particolare mira ad attuare il bando per l’annualità 2022/23 relativo alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, per un importo pari a 6.899.988,00 euro.

Rinviate alla prossima seduta della Commissione l’illustrazione del Parere alla Giunta regionale n. 140 “Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP 2014-2020). Approvazione bando e undicesima apertura termini per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla misura di intervento 1.44, par. 4 bis, ‘Arresto temporaneo delle attività di pesca nelle acque interne’ del Regolamento (UE) n.508/2014”, e del Progetto di legge statale n. 17, primo firmatario il Consigliere del Gruppo misto Stefano Valdegamberi, “Misure a favore delle piccole attività commerciali nei comuni montani con popolazione fino a 1.000 abitanti e nei centri abitati fino a 500 abitanti degli altri comuni montani”. In apertura di seduta, era stata discussa con l’Assessore Caner l’interrogazione con risposta in Commissione n. 9, presentata dalla Vicepresidente Guarda, in materia di aiuti nel settore dell’apicoltura.

