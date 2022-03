Comunicato Stampa: CRV - Ok a Pdl statale per aumentare al 10 per mille la quota Irpef a favore del terzo settore

Prima commissione - Via libera al Pdl statale per aumentare dal 5 al 10 per mille l’ammontare della quota Irpef per rafforzare gli enti del terzo settore

(Arv) Venezia 16 2022 - La Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), Vicepresidente Vanessa Camani (Partito Democratico), nel corso della seduta odierna, ha approvato a maggioranza, senza voti contrari, il Progetto di legge statale n. 13 che, in funzione del rafforzamento degli enti del Terzo settore, propone di rideterminare in aumento, dal 5 al 10 per mille, l’ammontare della quota Irpef liberamente destinabile in base alla scelta del contribuente. Relatore per l’Aula, il primo firmatario della proposta legislativa, il Consigliere Marco Zecchinato (Lega-LV); correlatore, la Vicepresidente Camani.

Incardinate in Commissione, inoltre, altre due Proposte di legge statale; la n. 10, primo firmatario il Capogruppo di Fratelli d’Italia Raffaele Speranzon, è volta a modificare la L. n. 222/2012 ‘Norme sull’acquisizione di conoscenze e competenze in materia di e sull’insegnamento dell’inno di Mameli nelle scuole’ per l’esecuzione negli istituti scolastici della scuola primaria e secondaria del sistema nazionale di istruzione e formazione dell’Inno il giorno 17 marzo “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera”; la n. 14, primo firmatario il Consigliere Gabriele Michieletto (Lega-LV), è relativa alla proposta di modifica dell’art. 4 bis del D. lgs. n. 286/98 ‘Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero’, introdotto con la L. n. 94/2009 e che avvia un processo di integrazione articolato per crediti, la cui perdita totale porta alla revoca del permesso di soggiorno, e che, in forza della modifica proposta, trasformerebbe l’Accordo di integrazione in un Patto di buona integrazione che comporta una serie di ulteriori modifiche all’impianto legislativo interessato dal Pdls in questione, oltre all’approvazione di un nuovo Regolamento attuativo.

L’esame di queste due ultime proposte legislative proseguirà nel corso delle prossime sedute della Commissione che, in apertura di seduta, aveva dato il proprio via libera, in sede consultiva, anche al Progetto di legge n. 64, presentato dalla Consigliera Silvia Rizzotto (Lega-LV), in ordine alle modifiche alla L. reg. n. 14/2017 ‘Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio’, e al Progetto di legge statale n. 16, presentato dal Consigliere Enrico Corsi (Lega-LV) ‘Disposizioni per l’esenzione dall’imposta sui redditi delle società (IRES) degli esercizi commerciali ubicati nei comuni periferici con popolazione residente inferiore a 500 abitanti’; le due proposte legislative possono così tornare, rispettivamente, presso le Commissioni Seconda e Terza, in vista del via libera definitivo.

Approvata, infine, la Proposta di deliberazione amministrativa n. 41, d’iniziativa della Giunta, contenente l’indicazione al Consiglio regionale del rappresentante della Regione in seno al Consiglio d’Amministrazione del CISET, Centro internazionale di studi dell’economia turistica; relatore in Aula del provvedimento, la Consigliera Silvia Cestaro (Lega-LV).

