Comunicato Stampa: CRV- Concerto al teatro la Fenice a conclusione celebrazioni per i 1600 della fondazione di Venezia

(Arv) Venezia 11 mar. 2022 - Tutti i posti disponibili sono andati via in un baleno per il concerto ”Omaggio a Venezia” di Lunedì 14 marzo alle 19, nell'ambito delle celebrazioni per i 1600 anni della mitica fondazione di Venezia al Teatro Fenice di Venezia. Il Concerto dell'Orchestra Filarmonia Veneta diretta dal maestro Marco Titotto con la partecipazione straordinaria del tenore Christian Ricci ha avuto il Patrocinio del Consiglio regionale del Veneto e l'assemblea legislativa idealmente così conclude il percorso avviato il 25 marzo dello scorso anno con la Mostra organizzata con la Scuola Grande di San Rocco dedicata alle Annunciazioni Grimani e della Scuola Grande di San Rocco, quando palazzo Ferro Fini ospitò l'Annunciazione di Giovanni Novello della bottega dei mosaicisti di San Marco, straordinario mosaico risalente al periodo compreso tra il 1516 e il 1522. Il Concerto della Fenice, che ricalca quello organizzato per celebrare i 1600 anni della fondazione della città veneziana nell’ottobre scorso dalla Basilica di san Marco Evangelista a Roma, prevede un programma di celebri sinfonie e arie d’opera di Mozart, Rossini, Verdi, Puccini, Mascagni, Morricone, Piazzolla e Strauss.

Foto: Christian Ricci Federica Morello Marco Titotto

