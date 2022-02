Comunicato Stampa: Al Prof. Federico Batini il Premio Italiano di Pedagogia  

La Società Italiana di Pedagogia (Siped) ha assegnato il Premio Italiano di Pedagogia al Prof. Federico Batini , docente di Pedagogia Sperimentale all’Università degli Studi di Perugia, per il testo “ Leggere ad alta voce. Metodi e strategie per costruire competenze per la vita ” (Giunti scuola, 2019).

Il volume costituisce la parte operativa rispetto ai volumi “Ad alta voce” (Giunti, 2021), che presenta i risultati della sperimentazione dimostrando la necessità di utilizzare la lettura in modo sistematico, e “Leggimi ancora” (Giunti scuola, 2018) dove erano state poste le premesse teoriche e di ricerca per la sperimentazione nazionale dell’Università degli Studi di Perugia e di Giunti Scuola. Il progetto ha coinvolto ad oggi oltre 35.000 classi di scuola primaria e secondarie di primo grado nell’intero territorio nazionale.

Le ricerche di Batini e del suo gruppo di lavoro hanno dimostrato che la lettura ad alta voce produce effetti positivi sulle competenze di base e sull’apprendimento dei bambini e dei ragazzi esposti: il volume illustra operativamente come tradurre in pratica didattica quanto sviluppato attraverso la ricerca. Il costante dialogo con le esperienze degli insegnanti coinvolti, integrato con i risultati della ricerca, consente di fornire indicazioni operative su come applicare questa pratica nella vita di tutti i giorni, scolastica e extra-scolastica.

Photo credits: giuntiscuola.it

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA