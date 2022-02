Comunicato Stampa: CRV - Cordoglio del presidente Ciambetti per la scomparsa a Venezia di Virginia Gattegno

(Arv) Venezia 22 feb. 2022 - “La notizia della scomparsa di Virginia Gattegno rattrista e colpisce: come Consiglio regionale proprio poche settimane fa, in occasione della Giornata della Memoria, avevamo presentato qui a Venezia assieme al Consiglio d’Europa e al Museo ebraico veneziano il suo libro “ Per chi splende questo lume ” scritto insieme a Matteo Corradini edito da Rizzoli in cui narrava la sua vita , la sua testimonianza di giovane deportata ad Auschwitz e la sua voglia di vivere oltre l’orrore della Shoah” . Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti porge le sue condoglianze e partecipa “al lutto della famiglia e di tutta la comunità ebraica veneziana e italiana per la scomparsa di questa donna che è stata maestra per tanti alunni e testimone per scelta, a partire dagli anni Ottanta dell’orrore del campo di sterminio e del suo essere un semplice numero, A24324, tatuato nel braccio. Con lei esce di scena, ma non dalla nostra memoria, una delle ultime testimoni della Shoah – ha detto Ciambetti – Era discendente diretta di Samuel David Luzzatto, grande figura dell’ebraismo italiano ottocentesco, e da anni viveva nella casa di riposo ebraica di Venezia, sua città d’adozione dove giunse e rimase come insegnante amata e rispettata”.

