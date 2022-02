Comunicato Stampa: Digitalizzazione e servizi pubblici, U.Di.Con.: “Nel 2022 impossibile prenotare appuntamenti online"

Roma, 16/02/2022 – “Viviamo in un’era dove la digitalizzazione dovrebbe essere il pane quotidiano – scrive in una nota il Presidente Nazionale dell’U.Di.Con. Denis Nesci – nel PNRR è tutto incentrato su digitalizzazione ed innovazione e oggi non è possibile prendere un appuntamento su diversi portali o App di uffici pubblici o enti che forniscono servizi al pubblico. Da due anni siamo in piena pandemia e ancora molti enti non si sono adattati alle nuove tecnologie, che poi basterebbe veramente poco. Come possiamo solo pensare di digitalizzare un settore come la Pubblica Amministrazione, decisamente antiquato e burocratizzato, se non siamo in grado di gestire un salta fila o semplicemente scaglionare un bacino di utenze all’interno di un ufficio. Oggi abbiamo difficoltà a gestire numerose pratiche presso l’Agenzia delle Entrate e Riscossione perché non è possibile prendere un appuntamento online in molti uffici su tutto il territorio nazionale – continua Nesci – mi sembra una situazione surreale! Anche Poste Italiane dovrebbe potenziare la possibilità di prendere un appuntamento online presso tutti i loro sportelli. Ad esempio per quanto riguarda Roma, il servizio non è spesso disponibile per tutte le filiali. Per non parlare dei singoli Comuni o Municipi che hanno liste d’attesa interminabili per richiedere la carta d’identità elettronica. Continuano file ed assembramenti, sembra che la pandemia non abbia insegnato nulla. Ci aspettiamo che tutti gli uffici che rendono servizi al pubblico adeguino i loro sistemi informatici per utilizzare al pieno le potenzialità della digitalizzazione. Non possiamo continuare a vivere nel passato quando abbiamo a disposizione tutti questi mezzi digitali che vanno sfruttati in pieno!” – conclude Nesci.

