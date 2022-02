Comunicato Stampa: CRV - Terza Commissione: approvati due pareri alla Giunta regionale

(Arv) Venezia 9 feb. 2022 - Nel corso della seduta odierna, la Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), ha approvato a maggioranza senza voti contrari il parere alla Giunta regionale n. 131 “Approvazione indirizzi e direttive dell’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario, Veneto agricoltura (anni 2022-2025).

In sintesi, le linee di indirizzo e direttive dell’Agenzia Veneta vanno a sostituire le precedenti del 2017 e hanno carattere generale con la finalità di garantire che l’attività dell’Ente sia in linea con il criterio di efficacia, efficienza ed economicità. Gli indirizzi per lo svolgimento delle attività prevedono 11 funzioni così riassunte: supporto alla Giunta regionale; ricerca applicata e sperimentazione, diffusione delle innovazioni tecnologiche; valorizzazione delle certificazioni di qualità e della diversificazione; salvaguardia delle biodiversità vegetali e animali; censimento del patrimonio costituito dalla fauna selvatica; raccordo tra strutture di ricerca e attività didattiche e sperimentali degli istituti di indirizzo agrario; certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari; gestione del laboratorio dell’UO fitosanitario; esecuzione interventi di sistemazione idraulica-forestale; partecipazione a progetti europei; capitalizzare il know how dell’Agenzia.

Per quanto riguarda il Parere alla Giunta regionale n. 133 “Modifica della deliberazione n. 2334 del 9 dicembre 2014 inerente alla definizione del procedimento amministrativo per l’iscrizione e modalità per la tenuta dell’elenco regionale delle fattorie sociali”, la Terza Commissione si è espressa a maggioranza senza voti contrari. Nello specifico, si parla di modifiche procedurali al fine di rendere maggiormente agevole il rapporto con l’utente. Le modifiche riguardano: una maggiore facilità nella compilazione dei moduli; semplificazione del piano aziendale; semplificazione dei documenti necessari alla presentazione della domanda; possibilità di subentrare durante l’iscrizione; possibilità di integrare durante l’iscrizione; infine l’iter che prevede l’acquisizione di pareri dalle Ulss e Comuni viene inglobato dalla Conferenza dei Sindaci.

