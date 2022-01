Comunicato Stampa: Unipg e Istituto Officina Materiali CNR brevettano metodo per additivi alimentari da biomasse

Ricercatori dell’Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con colleghi dell’Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), hanno messo a punto un nuovo metodo ecologico e sostenibile attraverso il quale è possibile trasformare biomasse di scarto in prodotti organici ad alto valore aggiunto, utilizzabili come additivi alimentari o biofertilizzanti. La tecnica è stata validata in laboratorio e riconosciuta come nuovo brevetto nazionale.

Il gruppo autore dell’invenzione oggetto di brevetto è costituito dalle ricercatrici e ricercatori Unipg del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – la Prof. Carla Emiliani , la Dott.ssa Eleonora Calzoni e il Dott. Alessio Cesaretti - e del Dipartimento di Fisica e Geologia – il Prof. Daniele Fioretto , il Prof. Francesco Cottone e il Dott. Alessandro Di Michele - , e dalle ricercatrici della sede di Perugia dell’Istituto Officina dei Materiali (IOM) del CNR, la Dott.ssa Silvia Caponi e la Dott.ssa Silvia Tacchi .

Nello specifico, attraverso un approccio multidisciplinare il gruppo di ricerca ha messo a punto e brevettato un bioreattore in grado di recuperare la componente proteica dei prodotti di scarto - in particolare gli scarti della lavorazione delle aridocolture oleaginose del territorio umbro, attraverso un processo di idrolisi enzimatica, convertendo così un rifiuto in risorsa, in un’ottica di economia circolare.

Nella foto da sinistra: Dott. Alessio Cesaretti, Dott. Eleonora Calzoni, Prof. Daniele Fioretto, Prof.ssa Carla Emiliani, Dott. Silvia Caponi, Dott. Alessandro di Michele, Dott. Silvia Tacchi, Prof. Francesco Cottone.

------------------------------

Contatto per le redazioni:

Prof.ssa Carla Emiliani

carla.emiliani@unipg.it

Tel 0755857436

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA