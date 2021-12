Comunicato Stampa: CRV - Progetto Lions Pennellate di Autismo: 15mila euro a favore dell’Associazione Autismo Triveneto

CRV - Il progetto del Lions “Pennellate di Autismo” in Consiglio regionale: raccolti 15 mila Euro a favore dell’Associazione Autismo Triveneto onluss

(Arv) Venezia 22 dic. 2021 - “Un assegno da 15 mila Euro è stato consegnato quest’oggi dal Governatore Lions Distretto TA1 Giorgio Barbacovi ad Antonella Dalla Pozza Presidente Associazione Autismo Triveneto: questo è un risultato, non l’unico di una bellissima iniziativa, ‘Pennellate d’autismo’ voluto dai Lions che ha coinvolto decine d’artisti europei coordinati da Gianfranco Barco con la realizzazione di un calendario speciale con cui non solo si è sostenuto economicamente una Onluss ma portato l’attenzione di tanti cittadini sui temi di una malattia che colpisce un numero rilevante di bambini”. Così il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha voluto sintetizzare l’evento ospitato quest’oggi a palazzo Ferro Fini, sede dell’Assemblea legislativa veneta, a conclusione del progetto “Pennellate d’autismo” realizzato a Vicenza. “Secondo l’Osservatorio nazionale che fa capo all’Istituto superiore di sanità – ha detto Ciambetti - l’autismo colpisce in Italia un bambino ogni 77, i maschi 3 o 4 volte più che le femmine. Come dimostrano i numeri, questa patologia è diffusa e colpisce non poche famiglie in Italia. Il progetto Pennellate d’Autismo voluto dai Lions è uno stimolo a continuare nell’impegno per individuare una strada nelle cure e nel sostegno alle famiglie, un impegno che spalanchi le porte al futuro. Il Consiglio regionale sono sicuro vorrà essere della partita”. Dopo il presidente Ciambetti è stato il Governatore Lions Distretto TA1 Giorgio Barbacovi a prendere la parola: “Questo progetto nasce dal cuore e si rivolge con il cuore a tante famiglie dimostrando che i Lions sono presenti laddove c’è il bisogno. Il progetto realizzato dai soci vicentini ha saputo coniugare l’impegno solidale con l’arte, coinvolgendo artisti di fama internazionale che gratuitamente hanno prestato la loro opera e questo ci ha fatto onore e ha permesso la realizzazione di un calendario il cui successo è andato ben oltre le previsioni tanto che stiamo valutando la possibilità di trasportare questo ‘service’ su scala europea e con questo obiettivo lo proporremo al Forum Lions di Zagabria”. Il curatore del progetto, Gianfranco Barco ha sottolineato il ruolo determinante dei Lions e la partecipazione “di oltre 30 artisti internazionali che abbiamo chiamato a raccontare, attraverso gli acquerelli poi esposti alla basilica Palladiana a Vicenza, momenti e sensazioni di ragazzi autistici. L’iniziativa ha portato ad una raccolta fondi di 15.000 euro destinati all’Associazione Autismo Triveneto con la quale si è lavorato in partnership per realizzare alcuni progetti mirati. I fondi sono stati raccolti attraverso l’assegnazione con offerta libera delle opere esposte nella mostra e alla realizzazione dei calendari realizzato con la riproduzione delle opere stesse”. Antonella Dalla Pozza , presidente di Autismo Autismo Triveneto: “Come famiglie abbiamo sentito una grande condivisione emotiva: non è stato solo un progetto concretato con un calendario, ma abbiamo toccato con mano una autentica partecipazione ai nostri problemi. Non dimentichiamo che come famiglie abbiamo bisogno di professionisti che ci affianchino e che possano garantire assistenza ed aiuto nella gestione anche di casi gravi con percorsi educativi ad hoc calibrati sulla persona e ciò implica non poche risorse”. Da ultima Ketty Quaglio , Presidente club Lions La Rotonda Vicenza: “Per il club vicentino è stato un piacere avviare e non da oggi questo percorso che quest’anno per altro ha conosciuto una vera e propria esplosione nel territorio e per me è stato un piacere coinvolgere i clubs del nostro distretto e devo dire che proprio in questi giorni hanno aderito anche clubs extra distretto: l’autismo è un tema molto importante, che riguarda molte famiglie. Spesso pensiamo sia una malattia lontana da noi quando invece se ci guardiamo attorno è molto più vicino di quanto non si pensi”

La Conferenza stampa è disponibile al seguente link:

“ https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=317610476882921

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO