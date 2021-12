Comunicato Stampa: CRV - Proseguito l’esame della proposta di nuovo Piano faunistico venatorio

Terza commissione - Proseguito l’esame della proposta di nuovo Piano faunistico venatorio

(Arv) Venezia 20 dic. 2021 - La Terza commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), Vicepresidente Cristina Guarda (Europa Verde) ha concluso, nella giornata di oggi, l’esame del Progetto di legge n. 77, di iniziativa della Giunta, relativo al nuovo Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027, già illustrato e ampiamente analizzato nel corso delle precedenti sedute. La Commissione, in particolare, si è dapprima soffermata sulla parte cartografica della proposta legislativa, con particolare riguardo agli istituti di tutela, e di seguito sugli aspetti più strettamente normativi del provvedimento, approvandone l’articolato.

La proposta legislativa sarà trasmessa alla Prima commissione che esprimerà il proprio parere di competenza in materia finanziaria. Di seguito, il testo tornerà presso la Terza commissione in vista del via libera definitivo per l’Aula.

