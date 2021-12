Comunicato Stampa: CRV - Approvato dal Consiglio regionale il Bilancio preventivo 2022

Approvato con 37 voti a favore e 8 contrari il bilancio preventivo della Regione del Veneto, una manovra finanziaria che somma circa 13 miliardi al netto delle partite di giro. La massima parte delle risorse del budget sono concentrate su Sanità e sociale con circa 10.4 miliardi, circa l’85 per cento del monte delle risorse totali, mentre per le altre politiche regionali sono stati destinati 1 miliardo e 361 milioni. I fondi discrezionali, a disposizioni dei singoli assessorati e non vincolati ammontano ad una sessantina di milioni. Nel corso dell’ultima delle cinque giornate dedicate dal Consiglio regionale alla discussione dell’intera manovra finanziaria sono stati affrontati 131 emendamenti dei quali 5 accolti, 43 respinti, 82 ritirati e 1 precluso. Dopo la pausa serale i lavori sono ripresi per discutere il maxi emendamento presentato dalla Giunta per un ulteriore stanziamento di un milione e 383 mila € dei quali la massima parte, 653 mila €, destinati al settore culturale, e 300 mila € a viabilità e infrastrutture stradali e 110 mila a servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Sono stati quindi affrontati una trentina di ordini del Giorno, tra cui tre sul caso della Speedline di Santa Maria di Sala e una relativa al caso della IMP di Altavilla.

