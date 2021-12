Comunicato Stampa: CRV - Martedì 14 dicembre il Consiglio regionale affronta il Bilancio di previsione 2022/24

CRV - Martedì 14 dicembre, con eventuale ripresa mercoledì 15, il Consiglio regionale affronta il Pdl 93 “Bilancio di previsione 2022 - 2024"

(Arv) Venezia 9 dic. 2021 - Convocato il Consiglio regionale Martedì 14 dicembre con inizio dei lavori alle 10:30 ed eventuale ripresa nella giornata di Mercoledì 15 sempre alle 10:30: l'assemblea legislativa veneta è chiamata a concludere l'iter relativo al Bilancio previsionale 2022 con la discussione e il voto del Disegno di legge relativo a “Bilancio di previsione 2022-2024”. (Progetto di legge n. 93).

In via precauzionale, e nel rispetto delle norme sul distanziamento fisico, il dibattito si svolgerà in modalità mista, con un numero contingentato di consiglieri in aula mentre i rimanenti consiglieri parteciperanno ai lavori dai loro uffici.

E’ prevista anche la possibilità di collegamento da remoto, cioè da fuori il palazzo Ferro Fini, ma solo per i consiglieri in quarantena o perché positivi al Covid-19.

La pubblicità della seduta è garantita dalla diretta televisiva disponibile dal sito del Consiglio a partire dalle ore 10:30 di martedì 14 dicembre. I giornalisti potranno accedere a palazzo Ferro Fini solo se muniti di certificazione vaccinale (Super Green Pass e Green Pass base).

