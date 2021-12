Comunicato Stampa: CRV - Ieri è proseguito sino a tarda serata il dibattito sul Collegato alla Legge di stabilità

(Arv) Venezia 6 dic. 2021 - Riprende il dibattito del Consiglio regionale sul bilancio dopo la sospensione serale delle 19:30. Fino alle 20.45 erano stati approvati i primi 10 articoli del collegato alla legge di stabilità Tra gli emendati, approvati quelli della Giunta (articolo integrativo) su maggiori risorse (pari a 917.271,37) per l’Agenzia per i pagamenti in agricoltura per risorse tecniche e maggiore organico per gestire i fondi europei Fesr e quello per adeguare i compensi dei revisori dei conti (230 mila euro). Approvato l’articolo aggiuntivo della Giunta che istituisce un fondo da 750 mila euro per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, a sostegno delle emittenti radiotelevisive locali e delle testate online. E via libera unanime all’emendamento di Camani (Pd) per finanziare con 50 mila euro lo screening sanitario per l’impatto del gas radon sui militari della base del Monte Venda. Accolte anche le proposte di costituire una struttura di progetto dedicata al piano di supporto agli enti locali del Veneto per attuare il PNRR (50 mila euro) e di un contributo straordinario per le fusioni di comuni (ridotto però da 4 mln a 100 mila euro). Sinora sono gli unici emendamenti approvati tra quelli delle opposizioni, tutti gli altri emendamenti sinora presentati (una trentina) sono stati respinti o ritirati. In totale sono una novantina gli emendamenti presentati da diversi gruppi politici e dalla Giunta. Alla ripresa dei lavori, le votazione degli emendamenti proseguono e le previsioni vedono il dibattito continuare fino a tarda serata.

