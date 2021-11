Comunicato Stampa: CRV - Progetto di legge sulla promozione della parità retributiva tra donne e uomini

(Arv) Venezia 30 nov. 2021 - Nel corso della seduta odierna, la Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto, riunitasi nella pausa dei lavori d’Aula e presieduta da Luciano Sandonà (Zaia Presidente), Vicepresidente Vanessa Camani (Partito Democratico), ha approvato a larghissima maggioranza, senza voti contrari, e dopo il via libera delle altre Commissioni consiliari sugli aspetti di propria competenza, il Progetto di legge n. 76, rubricato “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all’occupazione femminile e di qualità”, prima firmataria, la Vicepresidente Camani. La proposta legislativa, in estrema sintesi, presenta uno stanziamento di 50mila euro e mira a introdurre, nel quadro della normativa europea e nazionale vigente in materia, ulteriori misure per perseguire gli obiettivi della promozione della parità retributiva e del sostegno all’occupazione femminile, particolarmente colpita dagli effetti della pandemia. Il testo iniziale è stato rielaborato e condiviso, alla luce delle audizioni svolte con i portatori d’interesse, da un gruppo di lavoro formato da Consiglieri di minoranza e di maggioranza. Il testo potrà così essere sottoposto all’esame definitivo dell’Aula, relatore, la Vicepresidente Camani, correlatore, la Consigliera Silvia Cestaro (Lega - Liga Veneta).

