Comunicato Stampa: CRV - l Consiglio ha iniziato a discutere la nota di aggiornamento del Defr 2022-2024

Dopo l’approvazione della proposta di deliberazione amministrativa n.16 Consiglio regionale del Veneto ha continuato i suoi lavori sul Bilancio preventivo 2024 affrontando nella serata di lunedì una prima tranche di emendamenti, circa 55 oltre a una decina accantonati, sugli oltre 300 presentati sulla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale (Defr) 2022-2024 – Proposta di deliberazione n 31. La discussione si è protratta sino alle 23:30 quando il presidente Roberto Ciambetti ha aggiornato i lavori a martedì 30 novembre quando alle 10:00 si riunirà la Prima Commissione per esaminare gli emendamenti rimasti e alle 11:00 l’assemblea legislativa veneta che tornerà in seduta plenaria per affrontare le proposte emendative e giungere al voto definitivo sul Defr.

