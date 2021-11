Comunicato Stampa: CRV - Quinta commissione approva indirizzi 2021 per Azienda Zero

(Arv) Venezia 29 nov. 2021 – La commissione Sanità del Consiglio regionale del Veneto, guidata da Sonia Brescacin (Lega-Lv), ha espresso parere favorevole, a maggioranza, agli indirizzi indicati dalla Giunta per l’attività di Azienda Zero. L’attività di supporto straordinaria e ordinaria che l’Azienda svolge nei confronti delle aziende e degli istituti del servizio sanitario regionale quest’anno è stata catalizzata dalla gestione del piano pandemico e dalla contestuale campagna di vaccinazioni. Tra gli obiettivi prioritari e qualificanti indicati ad Azienda Zero per l’anno in corso ci sono l’acquisto delle apparecchiature per il completamento del piano delle terapie intensive e semintensive, il potenziamento del reclutamento del personale, la centralizzazione di gare e concorsi, la centralizzazione di ulteriori servizi integrati alle aziende sanitarie, il monitoraggio dell’appropriatezza nell’uso dei famaci e delle prescrizioni, l’attivazione di strumenti straordinari per recuperare i ritardi nelle liste di attesa, lo sviluppo del servizio informativo ospedaliero.

