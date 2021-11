Comunicato Stampa: CRV - Terza commissione - Bando per concessione di contributi a favore delle associazioni venatorier

(Arv) Venezia 24 nov. 2021 - Nel corso della seduta odierna della Terza commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), Vicepresidente Cristina Guarda (Europa Verde), è stata illustrata l’Interrogazione a risposta in Commissione n. 5 presentata dai Consiglieri regionali del Partito Democratico Jonatan Montanariello e Francesca Zottis rubricata “Perché la Regione non ha ancora approvato e autorizzato i progetti relativi al “Bando per la concessione di contributi a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale - esercizio 2021” di cui alla DGR 968 del 13 luglio 2021?”. L’Interrogazione in questione è riferita alla terza edizione del Bando, che presenta una dotazione complessiva di 218mila euro e che è già stato valutato dalla Commissione nel mese di maggio, finalizzato a concedere contributi per finanziare interventi di informazione e sensibilizzazione dei cacciatori del Veneto realizzati per favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali, sull’evoluzione della disciplina normativa dell’attività venatoria, sulla gestione di specie invasive e dannose e sulla gestione dei grandi carnivori, per contrastare il bracconaggio, nonché per promuovere o eseguire miglioramenti ambientali. Nell’Interrogazione si rappresenta, tra l’altro, la situazione relativa a 4 progetti presentati da altrettanti beneficiari che sono ‘in attesa da parte della competente struttura regionale di comunicazioni in merito all’esito della valutazione, eventuale approvazione e finanziamento, così come di eventuale diniego’ a fronte della quale ‘l’unico dato certo risulta essere il termine di conclusione delle attività e deposito della rendicontazione finale, fissato al prossimo 30 novembre’, situazione di incertezza ‘che assume maggiore rilievo in riferimento a interventi di miglioramento ambientale e di monitoraggio e censimento faunistico, in quanto caratterizzati e vincolati da precise scansioni temporali e stagionali’. L’Interrogazione sopra descritta, e un’eventuale proposta di proroga dei termini di rendicontazione, saranno esaminate in maniera più approfondita nel corso della prossima seduta della Terza Commissione. Di seguito, la Commissione ha espresso all’unanimità il proprio parere favorevole in ordine al Progetto di legge n. 76, prima firmataria la Consigliera del Partito Democratico Vanessa Camani, ‘Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all’occupazione femminile stabile e di qualità’; la proposta legislativa può così rientrare presso la Prima Commissione del Consiglio, ove si trova incardinata, in vista del via libera definitivo per l’Aula.

Archivio comunicati

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO