Comunicato Stampa: CRV - Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale Roberto Ciambetti

(Arv) Venezia 22 nov. 2021 - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative affiancato dai Vice Coordinatori, Emma Petitti e Pier Mauro Zanin, e dal Direttore generale, Paolo Pietrangelo “Non scopriamo di certo oggi la signorilità del presidente Mattarella, uomo non solo estremamente cordiale ma anche franco e molto attento alle alle esigenze del legislatore regionale e non poteva essere altrimenti: il Presidente Mattarella è stato docente universitario di Diritto parlamentare ed è un insigne costituzionalista oltre che esperto appunto del processo legislativo. Non posso poi dimenticare che fu proprio il presidente Mattarella, allora giudice della Corte Costituzionale, ad essere il relatore di una articolata e complessa sentenza, la n. 39 del 2014, che fece scuola ed è tuttora di riferimento, sul controllo delle Corte dei Conti nei confronti delle Regioni. Un interlocutore, dunque, particolarmente stimolante non solo per il ruolo che ha rivestito in questi ultimi anni, ma anche per la sua cultura oltre che gentilezza e affabilità”.

