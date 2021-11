Comunicato Stampa: Colombi. Assistenza Sanitaria Integrativa per i candidati Uilpa alle RSU

Il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie è per noi un appuntamento cruciale.

Al fine di tutelare la salute dei nostri candidati abbiamo stipulato un’assistenza sanitaria integrativa a carico del sindacato tramite ENALS – Ente Nazionale Lavoratori in Salute. Si tratta di una Società Generale di Mutuo Soccorso, regolarmente iscritta nell’anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi del Ministero della Salute che si occupa di "Sanità Integrativa" e non sostitutiva.

L’obiettivo è evidente: permettere ai nostri iscritti in prima linea durante la lunga tornata elettorale di svolgere l’attività sindacale con la massima serenità.

La salute dei lavoratori è in cima ai pensieri della UILPA. A maggior ragione quando questi stessi lavoratori si impegnano, in un momento così difficile sul piano sanitario, per favorire e ampliare i processi democratici di partecipazione.

Le modalità di accesso alla copertura sanitaria sono in fase di allestimento. Una volta completate sarà data informazione dei dettagli sul nostro sito Web.

Sandro Colombi, Segretario generale UIL Pubblica Amministrazione

Roma, 19 novembre 2021

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di UILPA