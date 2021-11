Comunicato Stampa: CRV - Sesta commissione avvia l’iter per Giornata ecologica annuale in Veneto

(Arv) Venezia 10 nov. 2021 - Con la presentazione alla commissione Cultura presieduta da Francesca Scatto (ZP) da parte del primo proponente, Giulio Centenaro del gruppo consiliare Zaia Presidente, ha preso avvio in Consiglio il percorso istruttorio del progetto di legge che istituisce in Veneto la Giornata ecologica regionale. La proposta, sottoscritta anche da altri nove consiglieri della coalizione leghista, prevede che ogni anno, tra aprile e giugno, il Veneto dedichi una domenica a iniziative di sensibilizzazione, informazione ed educazione sui temi del rispetto dell’ambiente e del contrasto all’inquinamento. La Giornata regionale dovrà avere un tema, individuato a gennaio dalla Giunta, e potrà prevedere iniziative promosse direttamente dalla Regione o a regìa regionale, con il coinvolgimento diretto di Comuni, associazioni sportive e ambientali, scuole di ogni ordine grado. Tra le iniziative ammesse a finanziamento (100 mila euro il budget annuale complessivo proposto) ci sono la pulizia di boschi, parchi e aree verdi, sponde di laghi e fiumi, giornate di studio, mostre e manifestazioni, la produzione di ricerche e filmati. Il testo propone anche che i Comuni istituiscano la figura del collaboratore volontari ambientale, istituzionalizzando così una forma di cittadinanza attiva che sia di sorveglianza a parchi, giardini e aree verdi. “I trattati internazionali sul contrasto all’inquinamento e al cambiamento climatico servono a poco - ha dichiarato il primo firmatario - se le persone non si sentono coinvolte in prima persona nell’adottare comportamenti sostenibili. La Giornata ecologica regionale dovrà favorire la sensibilizzazione e la consapevolezza di tutti sull’uso responsabile delle risorse naturali e sulla necessità, ormai condivisa, che ognuno di noi si prenda cura della terra che abitiamo”.

L’esame di merito della proposta di legge proseguirà nelle sedute successive della Commissione.

