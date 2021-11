Comunicato Stampa: CRV - Unanimità sul Bilancio di previsione 2022-2024 del Consiglio regionale del Veneto

CRV – Votato all’unanimità il Bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024 del Consiglio regionale

(Arv) Venezia 9 nov. 2021 - Via libera unanime da parte dell’Assemblea Legislativa alla Proposta di Deliberazione Amministrativa n. 32 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024 del Consiglio regionale”, relazionata in aula dal Vicepresidente Francesca Zottis.

Con questo provvedimento, si chiedono alla Giunta regionale i seguenti importi: euro 49.998.230,00 per il funzionamento del Consiglio regionale e degli organismi di garanzia, per il 2022; euro 100.000,00 per il pagamento delle competenze spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti, per il 2022; le somme introitate a titolo di trasferimenti per le funzioni delegate del Corecom.

Il Vicepresidente Zottis, a margine della votazione, ha manifestato “grande soddisfazione per il voto trasversale di questa importante PDA”, e ha auspicato “che in futuro possa essere ulteriormente rafforzata la sinergia tra Giunta e Consiglio regionali, per recepire, con ancora più forza e tempestività le istanze espresse dai territori, anche ricorrendo alle moderne tecnologie. Sempre garantendo la massima trasparenza”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO