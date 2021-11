Comunicato Stampa: CRV - Fabrizio Comencini eletto alla unanimità vice presidente del CORECOM del Veneto

(Arv) Venezia 5 nov. 2021 - Fabrizio Comencini è stato eletto vicepresidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto (Corecom). E’ la prima volta nella storia di questo organismo che viene nominato un vicepresidente: la nuova formulazione dell’art. 3, comma 10 della Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ha determinato questo incarico affidato a uno dei membri del comitato. L’elezione, svoltasi a scrutinio segreto, ha decretato la nomina all’unanimità Fabrizio Comencini che ha ringraziato i colleghi per la fiducia e la stima in lui riposta.

