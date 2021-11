Comunicato Stampa: CRV - Seconda commissione – Via libera al DEFR e alla sua Nota di Aggiornamento

(Arv) Venezia 4 nov. 2021 - La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Zaia Presidente), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), alla presenza degli Assessori regionali Bottacin e Corazzari, la commissione ha espresso a maggioranza, senza voti contrari, il parere di competenza alla Prima commissione sul Progetto di legge della Giunta regionale "Variazione generale al bilancio di previsione 2021-2023 della Regione del Veneto".

In particolare, per le materie di competenza della commissione, la variazione riguarda i seguenti interventi: prevenzione, soccorso e pronto intervento per calamità naturali: € 800mila; spese per la manutenzione e conservazione dei beni funzionali alla gestione del demanio idrico: € 292mila; contributo alle spese di funzionamento della società ‘Veneto Acque Spa’: - € 1.752.000,00; finanziamento delle attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale: € 660mila; spese per il funzionamento della commissione di gara per la realizzazione dell’intervento in project financing ‘Via del mare’ – Collegamento A4 Jesolo e litorali - : € 100mila.

È stato dato a maggioranza, senza voti contrari, il parere favorevole alla Prima commissione sul Documento di Economia e Finanza Regionale DEFR 2022/2024 e sulla sua Nota di Aggiornamento. Si tratta di documenti di natura programmatoria, che indicano le scelte strategiche della Regione, per un orizzonte temporale al 2030, e che contengono gli strumenti per una valutazione delle stesse. La Nota di Aggiornamento tiene conto del PNRR e della nuova programmazione comunitaria.

La commissione ha infine espresso parere favorevole, a maggioranza, senza voti contrari, alla manovra di bilancio, la quale si articola in tre documenti contabili: Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2022; Legge di Stabilità regionale 2022; Bilancio di previsione 2022-2024 (complessivamente 17 miliardi, di cui 9,7 assorbiti dalla Sanità). La manovra di bilancio va nella direzione della continuità rispetto agli anni passati, ma con la possibilità di interventi maggiori grazie agli importanti finanziamenti in arrivo dall’Europa.

