Comunicato Stampa: CRV - Sesta commissione - Bilancio regionale 2022-2024

(Arv) Venezia 3 nov. 2021 - Nel corso della seduta odierna, la Sesta commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Francesca Scatto (Zaia Presidente), Vicepresidente Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo) - alla quale hanno partecipato l’Assessore alla programmazione e bilancio Francesco Calzavara, l’Assessore all’istruzione, formazione e lavoro Elena Donazzan e l’Assessore alla cultura Cristiano Corazzari - ha sentito in audizione i portatori d’interesse (sono state coinvolte oltre 30 realtà rappresentative del mondo della cultura e dello spettacolo, settore particolarmente colpito dalle conseguenze della pandemia, in particolare dalle misure di contenimento introdotte per limitare la diffusione del coronavirus, e impegnato in questo periodo nella riapertura delle diverse attività, una fase che si confronta con una serie di decurtazioni che sono ravvisabili anche nella formulazione attuale del bilancio regionale - non solo nel settore culturale - a fronte delle quali, peraltro, l’Assessore Calzavara ha assicurato il reperimento di ulteriori risorse) in merito ai provvedimenti d’iniziativa della Giunta che compongono la prossima manovra di bilancio della Regione, e ciò al fine dell’espressione del parere di propria competenza (la Commissione si occupa di politiche per l'istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca, politiche per la cultura, il turismo e lo sport). Si tratta, in particolare, della Proposta di deliberazione amministrativa n. 31, di adozione della Nota di aggiornamento al DEFR, e dei Progetti di legge n. 91 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2022”, n. 92 “Legge di stabilità regionale 2022” e n. 93 “Bilancio di previsione 2022-2024”, provvedimenti d’iniziativa della Giunta attualmente incardinati nella Prima commissione consiliare. Sono state invitate a fornire il proprio contributo l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - AGIS, Arteven, Teatro Stabile del Veneto, le Fondazioni Teatro La Fenice, Biennale di Venezia, Arena di Verona, Teatro Comunale Città di Vicenza, la Rete Teatri Vivi della Provincia di Vicenza, la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona, il Festival Estate Teatrale Veronese - Teatro Romano, la Rete Spettacoli dal Vivo - RES, le Fondazioni Aida, Veneto Film Commission, Orchestra di Padova e del Veneto, l’Associazione Produttori Professionali Teatrali Veneti, Giorgio Cini, Peggy Guggenheim, Querini Stampalia Onlus, Fondazione Bevilacqua La Masa, Ateneo Veneto Onlus, l’Istituto di Scienze Lettere e Arti di Venezia, Accademia Olimpica di Vicenza, Centro Internazionale, Studi Architettura Andrea Palladio, Associazione Ville Venete, Associazione Italiana Biblioteche - AIB Veneto, Associazione Nazionale Archivistica Italiana - ANAI Veneto, International Council fo Museums - ICOM Veneto, Opera estate festival Bassano del Grappa, Associazione culturale Asolo Musica.

Di seguito, approvato a maggioranza, senza voti contrari, il parere alla Prima commissione relativamente alla Pda n. 31 ‘Adozione della Nota di aggiornamento del DEFR 2022-2024’. Infine, è stata rinviata alla prossima seduta l’illustrazione del Pdl n. 96, primo firmatario il Consigliere Giulio Centenaro (Zaia Presidente), ‘Istituzione della Giornata Ecologica Regionale’.

