Comunicato Stampa: CRV - Terza commissione, illustrata la manovra di bilancio regionale 2022-2024

Terza commissione - Illustrata la manovra di bilancio 2022-2024 della Regione del Veneto

(Arv) Venezia 29 ott. 2021 - Nel corso della seduta odierna, la Terza commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Liga Veneta per Salvini Premier), Vicepresidente Cristina Guarda (Europa Verde), alla quale ha partecipato l’Assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato - che nel corso del suo intervento, in sintesi, ha sottolineato il momento di forte crescita economica del Veneto, superiore a quello nazionale, dovuto in particolare anche ai risultati ottenuti dal sistema delle PMI - sono stati illustrati, ai fini dell’espressione del parere sulle materie di competenza (la Commissione si occupa di politiche economiche, agricole e per la montagna, caccia e pesca, politiche forestali e dell'energia), i provvedimenti - d’iniziativa dell’esecutivo e attualmente incardinati presso la Prima commissione consiliare - che compongono la prossima manovra di bilancio della Regione. Si tratta - oltre alla Proposta di deliberazione amministrativa n. 28 ‘Approvazione del bilancio consolidato 2020’ che ha ricevuto dalla Commissione parere favorevole a maggioranza, senza voti contrari - delle PDA n. 16 ‘Adozione del DEFR 2022-2024’, n. 25 ‘Nota di aggiornamento del DEFR 2022-2024’ e in particolare, n. 31 di adozione della Nota di aggiornamento del DEFR, nonché dei Progetti di legge n. 91 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2022”, n. 92 “Legge di stabilità regionale 2022” e n. 93 “Bilancio di previsione 2022-2024, il cui valore complessivo supera i 17,1 miliardi di euro, dei quali 9,7 destinati al settore sanità, e 1,2 derivanti da assegnazioni statali e comunitarie. L’analisi completa della manovra proseguirà nel corso delle prossime sedute della Commissione.

