Comunicato Stampa: CRV - Sesta commissione: via libera a riparto contributi per musei e iniziative culturali

(Arv) Venezia 29 ott. 2021 – La commissione Cultura del Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Francesca Scatto (ZP), ha dato il proprio via libera - con l’astensione dei consiglieri Pd - al duplice riparto dei contributi regionali 2021 per le attività culturali ad iniziativa diretta e per i musei. La Regione mette quest’anno a disposizione per lo sviluppo e la promozione delle attività culturali in Veneto ad iniziativa diretta 100 mila euro. Ne beneficiano 20 enti e istituti culturali su 38 domande risultate ammissibili. Riceveranno contributi da un minimo di 1.500 euro fino ad un massimo di 13 mila euro il Circolo di cultura e stampa bellunese per il teatro in lingua straniera, Palazzo Maffei Fondazione Carlon per i progetti digitali, l’associazione del premio letterario Giuseppe Mazzotti, l’Ateneo Veneto per progetti digitali di cultura e arte, gli Amici di Giovanni Comisso per la quarantesima edizione dell’omonimo premio letterario, il centro studi Tiziano e Cadore per ‘L’estate tizianesca e i boschi di carta’, l’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, il Premio nazionale di letteratura per l’infanzia di Marostica, l’istituto culturale Nicolò Rezzara di Vicenza per le iniziative sulla tradizione veneta e l’immigrazione, le manifestazioni del comune di Vittorio Veneto per il centenario di Giuseppe Taffarel, il Cisa di Vicenza per il progetto editoriale palladiano, l’Istituto veneto di Scienze lettere e arti per le giornate dedicate a Stravinskij, la fondazione Querini Stampalia di Venezia per il progetto di servizi educativi ‘La Bussola’, il comitato provinciale delle 108 Pro loco di Treviso per gli eventi di valorizzazione del territorio, il concorso letterario ‘Lorenzo Da Ponte’ promosso dall’associazione Diastema di Treviso, il comune di Bassano del Grappa per il progetto Dance Well 2021, il premio Francesco Fabbri per le arti contemporanee, l’Accademia Olimpica per i laboratori teatrali ‘olimpici’, il comune di Orgiano per la manifestazione ‘Echi d’estate’ e quello di Sernaglia della Battaglia per la rassegna ‘Sernaglia è cultura’. Di analogo importo (100 mila euro) risulta l’ammontare complessivo dei contributi regionali per le attività museali. I musei di interesse locale ammessi e finanziati con contributi variabili dai mille ai 13 mila euro sono 30: il museo archeologico cadorino, i musei civici di Feltre, Padova, Asolo, Montebelluna, Valdagno, Treviso e Venezia, il museo Albino Luciani di Canale d’Agordo, Casa Giorgione di Castelfranco Veneto, il museo di Villa Lattes a Istrana, quello della Fondazione Querini Stampalia, i musei della Fondazione Fioroni a Legnago, il museo Miniscalchi Erizzo di Verona, il museo della radio a Verona, il museo del vino di Cà Rugate, il museo del Cenedese a Vittorio Veneto, il museo di scienze naturali del seminario vescovile della diocesi vittoriese, il museo civico della bonifica a San Donà di Piave, il museo intitolato a Egisto Lancerotto a Noale, il museo di archeologia e scienze naturali e quello delle forze armate di Montecchio Maggiore (Vicenza). La commissione ha inoltre avviato l’iter istruttorio, per gli aspetti di propria competenza, sulla manovra di bilancio 2022 della Regione Veneto: mercoledì 3 novembre, a partire dalle ore 13, i commissari ascolteranno sul tema la voce degli enti e degli istituti culturali della Regione e degli operatori e delle associazioni del mondo della cultura e dello spettacolo per raccoglierne esigenze e proposte.

