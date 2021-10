Comunicato Stampa: L’Orgoglio Italiano parte dalla Valle d’Aosta: tra le aziende anche Audens srl

Tante eccellenze italiane, con le testimonianze di imprenditori e professionisti di successo, si sono incontrate venerdì 22 e sabato 23 ottobre a Saint-Vincent, in Val D’Aosta, per partecipare all’evento “Orgoglio Italiano” organizzato dal quotidiano “La Discussione”. La kermesse di Saint Vincent ha avuto un ottimo riscontro in tema di ascolto e partecipazione e il salotto “Orgoglio Italiano” ha creato rete tra imprenditori e professionisti che si sono raccontati e confrontati in modo costruttivo e trasversale.

Un salotto, allestito nella Sala Comunale e coordinato dalla bella e professionale Angelica Bianco, che ha visto sfilare storie di vita e progetti, raccontati in prima persona dai loro protagonisti, grandi difensori e promotori del Made in Italy.

ORGOGLIO ITALIANO, C’È ANCHE AUDENS SRL

Tra loro anche l’amministratore di Audens srl Monica Cerin, ideatrice del bracciale salvavita AIDme e della medaglietta per animali AIDmyPET. Il primo è un passaporto sanitario internazionale leggibile in 10 lingue, che consente di inserire le informazioni mediche e di emergenza, rendendole visibili, in caso di necessità, a chiunque avvicini lo smartphone alla scritta AIDme. AIDmyPET è invece la versione per animali del passaporto sanitario digitale, custodito all’interno di una colorata medaglietta da appendere al collare, anch’essa leggibile tramite smartphone. Uno strumento utile anche per riportare a casa gli amici a 4 zampe in caso di smarrimento, perché contiene i contatti del proprietario.

“Entrambi i prodotti utilizzabili senza alcuna APP, validi aiuti per la sicurezza quotidiana di persone e animali, sono totalmente made in Italy – sottolinea Monica Cerin – e si basano sulla tecnologia NFC, la stessa utilizzata per le carte di credito, quindi molto sicura, già presente nelle impostazioni degli smartphone Android e IOS”.

DARE VOCE ALL’ITALIA MIGLIORE

Lungo l’elenco degli altri imprenditori presenti, “orgogliosi di essere italiani”, che hanno presentato ognuno le proprie idee innovative e i valori fondamentali che ispirano la propria azione d’impresa: Riccardo Alemanno, Innocenzo Caizza, Eugenio Calearo Ciman, Achille Colombo Cleririci, Alberto Conforti, Alessia Cotta Ramusino, Vincenzo Sanasi D’ Arpe, Polo de Capitani di Vimercate, Guglielmo De Rosa, Elsa Di Paolo, Stefano Gentili, Antonino Giannone, Aldo Livolsi, Anita Mattei, Davide Rosiello, Giulia Sciotti, Andrea Torracca, Fabio Verile.

Il salotto “Orgoglio Italiano” è la prima tappa di un viaggio nell’Italia che eccelle, con cui “La Discussione” vuol dare voce all’Italia migliore, che si impegna e cresce con sacrifici e coraggio dando lustro al nostro meraviglioso Paese.

LA KERMESSE POLITICA

L’evento si è tenuto a margine della kermesse organizzata dalla Fondazione Dc e promossa dall’On. Gianfranco Rotondi con la partecipazione di tanti volti noti della politica, del giornalismo e dell’opinionismo nazionale, intervenuti a discutere degli scenari futuri per un grande centro politico. Presenze di spicco in contatto telefonico il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e l’On. Antonio Tajani.

