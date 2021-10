Comunicato Stampa: Sport è prevenzione: il bracciale salvavita AIDme all’evento Padel e Salute con Banca delle Visite

Salute, benessere e prevenzione. Sono questi i valori condivisi che hanno ispirato ‘Padel e Salute’, evento di prevenzione e sensibilizzazione, organizzato dall'associazione "Capire per prevenire" in collaborazione con l'Università La Sapienza e il Policlinico Umberto I. Domenica 17 ottobre a Roma, presso l’impianto sportivo ‘Sapienza Sport’ di Tor di Quinto, si è svolta la giornata conclusiva della manifestazione. Atleti e autorità si sono uniti agli applausi per i vincitori del torneo di padel, che ha coinvolto 8 centri sportivi di Roma dall'11 al 17 ottobre con 290 iscritti e 680 visite di prevenzione gratuite svolte. La cerimonia di premiazione è stata introdotta da Laura Freddi e Fabrizio Sabatucci.

Sport e attività fisica sono essenziali per nutrire il corpo e l’anima, e quando si sta bene, si è più forti per fare del bene al prossimo. Anche Audens srl e La Banca delle Visite hanno partecipato alla giornata finale di ‘Padel e Salute’: “Insieme per donare salute e per ricordare quanto la prevenzione sia importante per la tutela della nostro benessere”, hanno sottolineato Monica Cerin, amministratore di Audens, e Michela Dominicis, Presidente di Fondazione HI Onlus - Banca delle Visite. “Un ringraziamento per l’ospitalità all’organizzazione di “Capire per Prevenire” e al Prof. Stefano Arcieri, instancabile fonte di contenuti e iniziative importanti per promuovere la prevenzione”.

Proprio a partire da questo principio Audens ha ideato il bracciale salvavita AIDme, che contiene tutte le informazioni sanitarie della persona che lo indossa, utili in caso di emergenza e per questo raccomandato anche a chi pratica attività sportiva. Ipoallergenico, resistente all’acqua, è leggibile in 10 lingue e, grazie alla tecnologia NFC, può essere letto da chiunque presti soccorso, avvicinando semplicemente lo smartphone senza scaricare alcuna APP specifica. “AIDme! Per vivere in sicurezza”.

