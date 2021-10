Comunicato Stampa: Al via l’Autumn School del Parco Nazionale della Sila. Il presidente Curcio: «Occasione fondamentale

Dal 25 al 29 ottobre il Parco Nazionale della Sila è pronto a ospitare, nella sua sede di Lorica, l’iniziativa che ha ideato e organizzato. Trattasi dell’Autumn School, appuntamento formativo gratuito, sul tema della biodiversità, a cui è ancora possibile prenotarsi (fino a domani, giovedì 21) accedendo a questo modulo http://www.euroformrfs.it/it/2021/10/15/5596/ oppure consultando il sito web ufficiale del Parco.

Ricco, in particolare, il programma della Scuola, che risulta essere una straordinaria opportunità di approfondimento, ma pure di acquisizione di dati e nozioni assai fondamentali per chi opera sul territorio: sono previsti otto lezioni frontali in aula, diciannove interventi e un’attività outdoor (in allegato il calendario dettagliato).

«Il Parco della Sila e in particolare l’Area Mab – dichiara il presidente dell’Ente Francesco Curcio – costituiscono uno scrigno di biodiversità di altissima rilevanza. Pertanto, l’obiettivo del progetto è quello di approfondire la conoscenza e colmare le lacune sulla consistenza, le caratteristiche e lo stato di conservazione di habitat, specie e servizi da offrire, con l’identificazione dei potenziali beneficiari e fruitori».

«L’Autumn School – prosegue il direttore f.f. del Parco Domenico Cerminara – rappresenta anche un’occasione, per operatori provenienti da aree diverse, di conoscenza e collaborazione, nonché uno strumento per rafforzare il senso di appartenenza all’Area Mab UNESCO Sila».

Cinque giorni, dunque, imperdibili. Per imparare e (ri)scoprire la natura.Dal 25 al 29 ottobre il Parco Nazionale della Sila è pronto a ospitare, nella sua sede di Lorica, l’iniziativa che ha ideato e organizzato. Trattasi dell’Autumn School, appuntamento formativo gratuito, sul tema della biodiversità, a cui è ancora possibile prenotarsi (fino a domani, giovedì 21) accedendo a questo modulo http://www.euroformrfs.it/it/2021/10/15/5596/ oppure consultando il sito web ufficiale del Parco. Ricco, in particolare, il programma della Scuola, che risulta essere una straordinaria opportunità di approfondimento, ma pure di acquisizione di dati e nozioni assai fondamentali per chi opera sul territorio: sono previsti otto lezioni frontali in aula, diciannove interventi e un’attività outdoor (in allegato il calendario dettagliato). «Il Parco della Sila e in particolare l’Area Mab – dichiara il presidente dell’Ente Francesco Curcio – costituiscono uno scrigno di biodiversità di altissima rilevanza. Pertanto, l’obiettivo del progetto è quello di approfondire la conoscenza e colmare le lacune sulla consistenza, le caratteristiche e lo stato di conservazione di habitat, specie e servizi da offrire, con l’identificazione dei potenziali beneficiari e fruitori». «L’Autumn School – prosegue il direttore f.f. del Parco Domenico Cerminara – rappresenta anche un’occasione, per operatori provenienti da aree diverse, di conoscenza e collaborazione, nonché uno strumento per rafforzare il senso di appartenenza all’Area Mab UNESCO Sila». Cinque giorni, dunque, imperdibili. Per imparare e (ri)scoprire la natura.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA