Comunicato Stampa: Attacco alla sede nazionale della CGIL: piena solidarietà della UILPA

Mentre scriviamo sono ancora in corso a Roma tensioni e scontri in cui è degenerata la manifestazione per il No green pass. I manifestanti, capeggiati dai fascisti di Forza Nuova, hanno tentato di circondare Palazzo Chigi facendosi largo con fumogeni e bombe carta. Respinti dalle forze dell’ordine hanno dato l’assalto sede nazionale della CGIL in via del Corso.

La UIL Pubblica Amministrazione condanna ogni forma di protesta violenta ed esprime la propria solidarietà alla CGIL. L’Italia sta vincendo la sfida mortale della pandemia anche grazie al ruolo svolto dal sindacato, al suo senso di responsabilità nazionale e alla sua capacità di mediazione.

La vile aggressione alla CGIL è un attacco a tutto il sindacato e al mondo del lavoro. Non ci lasceremo intimidire dai nostalgici del ventennio. Ci batteremo per mettere fuori legge tutte le organizzazioni fasciste e che al fascismo si richiamano.

Sandro Colombi, Segretario generale UIL Pubblica Amministrazione

Roma, 9 ottobre 2021

