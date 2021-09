Comunicato Stampa: IWR per l’arte contemporanea: Mattia Morelli in mostra a via Bissolati

La concessionaria IWR Jaguar Land Rover di Roma continua a ospitare alcuni degli eventi culturali più all’avanguardia della Capitale. Giovedì 23 settembre l’ambiente underground della sede di via Leonida Bissolati 70 apre le porte alla mostra TRAKS dell’artista Mattia Morelli, in un audace accostamento tra il mondo dell’automotive e quello dell’arte contemporanea. Sulle note di un esclusivo Dj Set accompagnato da violino elettronico, l’aperitivo verrà offerto a partire dalle 18.30 e gli ospiti potranno usufruire dei test drive delle più apprezzate vetture della concessionaria. Morelli, dopo aver esposto ad Amsterdam, Copenaghen, Los Angeles, Miami e Parigi, torna a Roma con un’installazione site specific per la concessionaria, nata dai progetti “Landscapes” e “Places” in cui pale di fico d’lndia e ossi di seppia si prestano a diventare altro da quello che sono: da impervi crateri lunari a superfici indefinite di pianeti lontani. Il titolo TRACKS (traccia, impronta, sentiero, percorso, orbita, passaggio) vuole lasciare aperte tutte le traduzioni possibili a ciò che lega l’essere umano al suo ipotetico habitat, rendendo inoltre omaggio al carattere distintivo e furtivo del giaguaro ma anche alla solidità del mondo Rover. Fortemente voluto da Valentina De Paolis di IWR Automotive, l’evento si propone come una risposta concreta alla crisi che sta vivendo il settore della produzione automobilistica. “Davanti alle difficoltà, abbiamo deciso di rispondere presenta ai nostri clienti – spiega De Paolis - . Anziché fermarci, scegliamo di ampliare l’offerta che proponiamo agli appassionati di Jaguar e Land Rover. La nostra concessionaria deve continuare a essere un punto di riferimento, sapersi adattare alle difficoltà e mettere a disposizione della città quella bellezza e quello stile che da sempre sono il punto di forza delle nostre case automobilistiche”.

