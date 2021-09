Comunicato Stampa: Giacomo Bruno, l’editore che va contro le tradizioni e lancia GRATIS i libri

Milano, 09.09.2021 – In un periodo nel quale centinaia di migliaia di persone hanno perso il proprio posto di lavoro, cresce il bisogno di formazione personale e professionale. Per questo Giacomo Bruno, CEO e Founder di Bruno Editore, propone di rompere le regole.

“È un momento di grande difficolta sia economica che sanitaria ed è il momento di investire sugli italiani.” ha affermato l’editore Giacomo Bruno “In Bruno Editore abbiamo deciso di lanciare GRATIS tutte le nuove pubblicazioni dei nostri manuali di formazione, per aiutare le persone a crescere ed evolversi”.

In un momento di crisi pandemica che va avanti ormai da due anni, il mercato editoriale è uno di quelli che sta mostrando maggiori stimoli per la ripresa nel nostro Paese. Basti pensare al solo mondo degli eBook che durante il periodo di lockdown ha letteralmente trainato l’intero settore editoriale con numeri da capogiro.

I libri più scaricati sono stati quelli di formazione: veri e propri manuali finalizzati alla crescita personale, professionale e finanziaria dell’individuo. Libri questi che possono davvero aiutare le persone in difficoltà a guardare avanti, come ci tiene a sottolineare il CEO di Bruno Editore.

“Credo davvero che gli eBook per la formazione, grazie alla loro praticità e facilità di condivisione, possano essere visti come lo strumento più efficace per rilanciare la propria vita, tanto dal punto di vista personale, quanto da quello professionale e finanziario” ha aggiunto Giacomo Bruno “Dal 2002 abbiamo aiutato 2.400.000 di italiani a migliorare le proprie abilità e competenze grazie ai nostri libri. Ora puntiamo a raggiungere sempre più persone attraverso strumenti tecnologici che, fino a pochi anni fa neanche esistevano, ma che allo stesso tempo rappresentano il futuro della società moderna”.

Uno degli strumenti a cui lo stesso Giacomo Bruno si riferisce è Telegram, il social network che ad oggi conta più di 11.000.000 di utenti in Italia. L’obiettivo, secondo l’editore, è proprio quello di sfruttare questo canale emergente per far sì che le migliori risorse editoriali in tema di formazione e crescita personale possano raggiungere il maggior numero possibile di lettori. Il tutto in maniera gratuita, cosa questa in controtendenza rispetto agli editori tradizionali.

“Non dobbiamo sempre fare business su tutto. Così l’idea è stata quella di lanciare un nuovo canale Telegram all’interno del quale condividere gratuitamente i libri dei nostri autori. In tal modo quest’ultimi sono contenti perché riescono ad accedere ad un pubblico più vasto. Dall’altro lato, i lettori che decideranno di aderire potranno scaricare in appena pochi secondi le migliori uscite editoriali del momento” conclude Giacomo Bruno. “In un’epoca in cui la tv rimane lo strumento di intrattenimento più amato dagli italiani, investire in cultura e formazione è fondamentale se vogliamo rilanciare la nostra vita sotto tutti i punti di vista.”

Il canale Telegram di Libri Gratis Bruno Editore è qui.

