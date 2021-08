Comunicato Stampa: CRV - Approvate mozioni su gratuità test prenatale, sostegno scuole paritarie, rigenerazione urbana

CRV – Mozioni approvate oggi: gratuità test prenatale NIPT per donne gravide. Sostegno alle scuole paritarie per aiutare famiglie in difficoltà economica. Estensione a piccoli Comuni fondi per rigenerazione urbana. (parte 1^)

(Arv) Venezia 31 ago. 2021 - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la Mozione 68 “Non invasive prenatal test (NIPT): garantirne la gratuità alle donne in gravidanza residenti nel Veneto”.

Il provvedimento, che è stato modificato in aula, impegna la Giunta regionale ad avviare in via sperimentale le procedure necessarie per consentire in futuro alle donne gravide residenti in Veneto l’accesso gratuito al test non invasivo prenatale NIPT.

Via libera alla Mozione 89 “Sostegno alle famiglie nella libera scelta di una scuola dell'infanzia paritaria o statale”, che impegna la Giunta regionale a farsi promotrice presso il Governo della tutela delle famiglie e delle giovani coppie che faticano economicamente nella crescita dei propri figli, sostenendo non solo le scuole pubbliche, ma anche quelle paritarie, stanziando quanto meno i fondi che spettano al Veneto in forza dell’intesa Stato- Regioni.

Approvata all’unanimità la Mozione 124 “Il Governo estenda anche ai Comuni sotto i 15.000 abitanti le risorse destinate alla rigenerazione urbana”. Votata all’unanimità anche la Mozione 125, di contenuto affine, “Sostegno ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, esclusi dai fondi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), dai contributi per la rigenerazione urbana”. Con questi due provvedimenti viene accolta l’istanza di ANCI Veneto di non escludere i Comuni con una popolazione inferiore ai 15 mila abitanti dagli 8.5 miliardi di fondi destinati alla rigenerazione urbana.

