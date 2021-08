Comunicato Stampa: Prima di Serie A, U.Di.Con.: “Temevamo questo inizio per Dazn”

Roma, 22/08/2021 - Chi ben inizia è a metà dell’opera come si suol dire ma di certo non è stato un esordio ottimale per Dazn dopo la trasmissione della prima giornata di Serie A - scrive in una nota il Presidente Nazionale dell’U.Di.Con. Denis Nesci - quello che è successo ieri lo avevamo previsto nei mesi scorsi in cui auspicavamo in investimenti sulla tecnologia da parte di Dazn, che ricordiamo si è accaparrata i diritti di Serie A per il prossimo triennio. Un servizio che definirlo pessimo è fargli un complimento: bassa qualità del video, non in HD, mancanza di diretta gol per seguire le partite in contemporanea. Insomma un servizio assolutamente fuori gli schemi per gli appassionati di calcio che hanno lamentato i continui disservizi di Dazn dal primo minuto. Ci auguriamo che dalla prossima giornata vengano risolti questi problemi tecnici perchè gli abbonati devono ricevere un servizio all’altezza delle somme pagate.

