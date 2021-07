Comunicato Stampa: Michela Trentin e Andrea De Rossi lanciano “Azienda In Meta”: subito Bestseller

Secondo una ricerca effettuata da Deloitte, l’emergenza sanitaria ha portato più del 70% delle imprese italiane ad avviare un processo di digitalizzazione aziendale. Il report spiega infatti che la maggioranza dei leader di impresa italiani, precisamente il 64%, ritiene che la trasformazione del paradigma del lavoro sarà uno degli elementi cardine per aumentare la resilienza della propria impresa.

Per tutti quegli imprenditori che desiderano scendere in campo e misurarsi ogni giorno con il miglioramento della propria performance aziendale, esce oggi il libro di Michela Trentin e Andrea De Rossi “AZIENDA IN META. Come Applicare Le Strategie Del Rugby Alla Tua Azienda Per Migliorare La Leadership, Fare Team Building e Raggiungere I Tuoi Obiettivi” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori vanno a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di costruire un team di successo finalizzato al successo aziendale. Il tutto attraverso la condivisione degli stessi valori che fanno del rugby lo sport più nobile per eccellenza.

“Il nostro è un libro che racconta in 10 passaggi in cosa consiste una Rugby Experience Day, ossia il modello di outdoor-training che abbiamo creato per le aziende” afferma Michela Trentin, autrice del libro “Al suo interno i lettori impareranno a leggere le metafore del rugby in chiave aziendale, così da migliorare la propria comunicazione e la propria leadership, mettendole a servizio della propria azienda” aggiunge Andrea De Rossi, co-autore del libro.

Secondo i due autori, troppo spesso nelle aziende si dà importanza ai risultati senza pensare che sono solo la conseguenza di una serie di decisioni e di comportamenti presi in precedenza. Ciò che rende simile una squadra di rugby vincente ad un’azienda di successo è proprio questo: la generazione di risultati attraverso le persone. È per questo che dietro ad una grande vittoria c’è sempre una grande squadra.

“Grazie agli oltre 15 anni di esperienza in questo settore, i due autori hanno voluto regalare ai propri lettori la possibilità di apprendere e applicare subito le metafore del rugby in chiave aziendale” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Questo non è un libro come tanti. È piuttosto la dimostrazione che dietro uno sport virtuoso come il rugby si celano dei valori che, se correttamente interpretati, possono davvero portare qualsiasi azienda al successo. Il segreto sta nell’applicarli in maniera corretta come viene insegnato proprio all’interno di questo libro”.

“Attraverso Giacomo Bruno ho capito che se volevo comunicare davvero con il mio pubblico, il modo migliore poteva essere quello di scrivere un libro di reale valore per i futuri lettori” sottolinea Michela Trentin. “Di Giacomo ci hanno colpito la passione e l’autenticità con la quale svolge il suo lavoro in quanto rappresentano anche i nostri valori per eccellenza. Dopotutto non dobbiamo mai limitarci a fare l’essenziale ma dobbiamo sempre offrire il meglio di ciò che possiamo fare” conclude Andrea De Rossi.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3zYKaM7

Andrea De Rossi – Classe 1972, rugbista, allenatore di rugby e direttore sportivo delle zebre Rugby Club. De Rossi, ha esordito nel rugby di vertice nelle file del Livorno. In maglia bianco-verde è stato notato dal C.T. della Nazionale Mascioletti che lo ha fatto esordire direttamente nel corso della coppa del mondo di Rugby nel 1999 contro l'Inghilterra. Ha preso poi parte a varie edizioni del torneo “Sei Nazioni” nonché alla Coppa del Mondo svolta in Australia nel 1999. Ha partecipato alla Coppa del Mondo del 2003 in Australia ed è stato capitano al “Sei Nazioni” del 2003. Nel 2006 Andrea De Rossi è stato tra i tedofori ai XX Giochi Olimpici invernali di Torino. È collaboratore di Sky Sport dal 2007 con il commento tecnico. Sito internet https://www.mtcconsulting.it/per-le-aziende/outdoor/

Michela Trentin – Classe 1974, è entrata nel mondo delle risorse umane nel 1997. La sua esperienza è iniziata in azienda con il ruolo di payroll analist e in pochi anni è entrata a capo del dipartimento HR, dove ha maturato diverse esperienze dalla fabbrica di Scarmagno (ex Olivetti) ai tavoli della contrattazione collettiva. Nel 2006 ha arricchito le proprie competenze con la sua prima scuola di coaching, scelta questa, che l’ha portata dopo un paio d’anni ad intraprendere il proprio percorso imprenditoriale. Oggi è CEO di MTC consulting srl. Supporta gli imprenditori nella ricerca della miglior organizzazione per la propria azienda e aiuta le persone a sviluppare le proprie competenze nell'ambito della comunicazione, della negoziazione, del cambiamento, della leadership e del team-building. Sito web: www.mtcconsulting.it

Giacomo Bruno , classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la Bruno Editore, la casa editrice fondata da lui e da Viviana Grunert. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

