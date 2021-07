Comunicato Stampa: Energia ancora in aumento, U.Di.Con.: “Inaccettabile tutto questo”

Roma, 01/07/2021 – “A seguito della nota diffusa da ARERA apprendiamo di un forte aumento per ciò che riguarda le tariffe di elettricità e gas, rispettivamente del +9,9% e del 15,3% - scrive in una nota il Presidente Nazionale dell’U.Di.Con. Denis Nesci – tutto ciò sarebbe causato dal forte aumento delle quotazioni delle materie prime, che continuano a crescere dall’inizio dell’anno a seguito dei ribassi della pandemia. Apprezziamo gli sforzi del Governo di attuare i bonus previsti nel Decreto Sostegni bis stanziando 1,2 miliardi per attenuare gli aumenti in bolletta a sostegno delle famiglie in stato di disagio economico. Da luglio è attivo l’automatismo che consente a chi ne ha diritto di trovarsi accreditato in bolletta, in modo automatico nei prossimi mesi, il bonus sociale di sconto per elettricità e gas, che comprenderà le agevolazioni già conteggiate dall’inizio dell’anno. Ma forse sarebbe il caso di iniziare a discutere del costo delle materie prime? Assistiamo da mesi ormai a questo aumento e posso solo immaginare l’aumento che ci sarà verso la fine dell’anno. Si legge nel comunicato di ARERA che senza l’intervento del Governo con un provvedimento d’urgenza, l’aumento delle bollette sarebbe stato di circa il 20%. E’ inaccettabile questo aumento – conclude Nesci – i cittadini non possono pagare adesso le agevolazioni avute durante il periodo della pandemia in quanto in grave stato di difficoltà economica. A cosa sarebbero serviti questi sconti se adesso gli utenti devono vedere ricadere su di loro le conseguenze del forte aumento delle quotazioni delle materie prime? Bisogna intervenire su questi fattori così che i consumatori non subiscano queste oscillazioni delle tariffe delle bollette”.

