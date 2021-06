Comunicato Stampa: CRV - Via libera all'istituzione della Giornata per la collina veneta

(Arv) Venezia 30 giu. 2021 – La commissione Cultura del Consiglio veneto, presieduta da Francesca Scatto (Zaia Presidente), ha licenziato per l’aula, senza voti contrari, la proposta di legge presentata dal consigliere Marco Zecchinato (ZP) che istituisce la Giornata della collina veneta. La Giornata, ha spiegato il proponente, potrà svolgersi in Veneto nella prima domenica di primavera, e dovrà valorizzare, con iniziative turistiche, culturali e di promozione territoriale, le aree collinari delle province di Padova (Euganei), Vicenza (Berici e Prealpi), Verona (Valpolicella, Valpantena, colline del Garda e dell’Est veronese), Treviso (colline di Conegliano e Valdobbiadene, colli Asolani e Montello). Lo stanziamento annuale previsto ammonta a 50 mila euro da impegnare in iniziative di sensibilizzazione volte alla salvaguardia e alla conservazione degli ecosistemi dei Colli veneti e al loro sviluppo sostenibile, in collaborazione con enti locali, pro loco e associazioni locali. Relatore del provvedimento in aula sarà lo stesso Zecchinato, correlatrice la vicepresidente della commissione Cultura, Elena Ostanel (VcV).

