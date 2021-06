Comunicato Stampa: CRV - Piano Comunale per la ripresa e resilienza del Comune di Martellago

(Arv) Venezia 17 giu. 2021 - Questa mattina a Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, il presidente del Consiglio Roberto Ciambetti ha ricevuto, assieme al consigliere regionale Gabriele Michieletto il sindaco di Martellago (Ve), Andrea Saccarola, e il consigliere comunale della cittadina veneziana Franco Bragato. “Il sindaco Saccarola e il consigliere Bragato mi hanno consegnato il Piano Comunale per la Ripresa e la Resilienza dove hanno messo nero su bianco una serie di progetti, idee e interventi per segnare l’avvio di una nuova pagina di storia del loro Comune dopo la drammatica esperienza della pandemia – ha detto Ciambetti - Da parte mia ho apprezzato molto la loro iniziativa e dato l’assicurazione di presentarla e appoggiarla nelle sedi competenti, perché questo è il momento di investire su progetti veri per garantire migliore qualità della vita dei nostri cittadini”. Anche il consigliere Michieletto ha voluto sottolineare l’importanza del piano e “l’importanza della cooperazione e collaborazione tra Regione e le amministrazioni comunali che sono sempre in prima linea nel dialogo con i cittadini nel tentativo i dare risposte reali a problemi reali della gente e delle imprese.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO